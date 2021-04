PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 avril Ligat ha’Al – Israël

Notre pronostic: le Beitar Trump Jerusalem ne perd pas contre le Bnei Yehuda Tel-Aviv (1.30).

Suite de la phase de relégation du championnat israélien avec cette rencontre assez déséquilibrée entre le Beitar Trump et le Bnei Yehuda. Le 2e contre l’avant-dernier du classement. Je suis convaincu que le club basé à Jérusalem aura à cœur de se relancer après sa défaite contre le Maccabi Netanya (1-0). Pour cela il pourra s’appuyer sur Eliran Atar ou encore Uri Magbo. Contexte quasi-identique pour les joueurs de Yossi Mizrahi qui ont concédé le nul contre le Bnei Sakhnin (1-1) après leur succès contre l’Hapoël Haïfa (3-1). Mais cette équipe me semble vraiment plus faible dans le jeu. C’est pourquoi je vois le Beitar Trump Jerusalem ne pas perdre contre le Bnei Yehuda Tel-Aviv!

Les autres options :

Le Salamina Famagouste s’impose par au moins deux buts d’écart contre le Karmiotissa Polemidion (1.35)

Le Valmiera FK s’impose contre le Spartaks Jurmala (1.66)

Cote totale pour les trois paris sûrs : 2.91

Pariez sur Beitar Trump Jerusalem-Bnei Yehuda Tel-Aviv ici.