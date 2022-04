PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 avril – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Liverpool bat Manchester United (1.40)

Si l'affiche peut encore faire rêver, les deux équipes n'évoluent plus dans la même catégorie. Manchester United se bat pour essayer de finir dans les quatre premières places mais cela sera très compliqué. Tottenham, 4e, a trois longueurs d'avance et Arsenal, qui est pour l'instant à égalité avec les Mancuniens, a un match en retard à disputer. Les Red Devils ont eu beaucoup de mal à se défaire de Norwich ce week-end et peuvent remercier leur sauveur, C. Ronaldo, auteur d'un triplé. Les Reds, eux, ont battu City pour se qualifier en finale de la FA Cup. Ils doivent justement lutter pour le titre avec les Citizen et doivent tout gagner. C'est pourquoi je pense que Liverpool va remporter ce duel (1.40) !

