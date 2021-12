PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 décembre – Liga - Espagne

Notre pronostic : le Real Madrid bat Cadix et au moins deux buts dans la rencontre (1.30)

Pas de surprise dans cette rencontre. Si le Real poursuit sur sa lancée, il devrait s’imposer face à Cadix. En effet, les Merengues restent sur une série de dix victoires consécutives. Ils ont donc fini premiers de leur poule en Ligue des Champions et affronteront le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale. Ils sont très largement leaders de Liga avec un bilan de treize succès, trois nuls et seulement une défaite en dix-sept journées. Cadix est à l’opposé avec un seul point pris lors des quatre dernières rencontres et est en plein dans la lutte pour le maintien. La différence est tellement grande que je jouerais la victoire du Real Madrid avec au moins deux buts dans le match. Un pari sûr, idéal pour entrer dans un combiné.

Pariez sur Real Madrid – Cadix ici !

Les autres options :

Montpellier s’impose à Andrézieux (1.24)

Nice l’emporte à Cholet (1.25)

Manchester City s’impose à Newcastle et au moins deux buts (1.22)

Chelsea ne perd pas à Wolverhampton et au moins un but (1.21)

Grenade ne perd pas face à Majorque (1.35)

La Sampdoria Gênes ne perd pas face à Venise et au moins un but (1.26)

Le Torino ne perd contre le Hellas Vérone (1.31)

Cote totale des huit paris sûrs : 6.63