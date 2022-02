PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 février - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Arsenal bat Brentford (1.42)

Dynamique totalement opposée entre Arsenal (6e) et Brentford (14e) ! Les Gunners viennent d'aligner cinq victoires, un nul et une défaite contre Manchester City lors des sept dernières journées de Premier League alors que les Bees restent sur cinq revers et un nul face à Crystal Palace (0-0) en cinq semaines. Après un bon début de saison, Brentford semble s'écrouler. Le promu a perdu ses quatre derniers matches à l'extérieur (1 but inscrit et 11 encaissés). Pas vraiment rassurant avant d'aller défier Arsenal à l'Emirates Stadium, surtout que les Gunners doivent réagir après le revers contre City (2-1) et le nul (0-0) face à Burnley. Dans ces conditions, comment ne pas faire confiance aux partenaires d'Alexandre Lacazette ?

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Liverpool bat Norwich par au moins deux buts d'écart (1.34)

Man. City bat Tottenham (1.25)

Southampton ne perd pas contre Everton (1.29)

Bastia ne perd pas con tre Dijon (1.29)

Pau ne perd pas contre Caen (1.28)

Le Real bat Alaves (1.20)

AZ Alkmaar bat Heracles (1.35)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 8.21

Pariez sur Arsenal - Brentford ici