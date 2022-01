PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 janvier - Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse s'impose face à Nancy (1.50)

C'est une affiche déséquilibrée au Stadium ce soir. Toulouse doit se reprendre après sa contre-performance du week-end face à Pau (1-1). Un peu plus en difficulté à domicile depuis quelques semaines, la meilleure attaque du championnat n'a toutefois perdu qu'une seule rencontre sur dix dans son enceinte. Et son adversaire du soir semble être la proie idéale pour reprendre sa marche en avant. En effet, si Nancy a regouté aux joies de la victoire samedi dernier, les Lorrains n'y arrivent pas à l'extérieur, avec un seul succès en dix matches. Deuxième plus mauvaise attaque et pire défense de Ligue 2, la mission maintien s'annonce bien trop difficile pour cette équipe, qui compte déjà sept points de retard sur le premier non relégable. C'est pourquoi je miserais sur un succès toulousain, avec une belle cote de 1.50 !

