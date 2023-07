PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 juillet - Qualifications Ligue des Champions

Notre pronostic : Qarabag bat le Lincoln FC par au moins deux buts d'écart (1.35)

Qarabag doit conclure le travail. Le club d’Agdam a vécu un scénario étrange à l’aller, en s’imposant à la dernière minute après avoir pourtant très largement dominé le match (2-1). Les Azerbaidjanais étaient même menés à la mi-temps après avoir concédé l’ouverture du score sur le seul tir qu’ils ont concédé de la partie. Ce succès au forceps au cours d’une rencontre qu’ils ont très nettement maitrisée devrait ainsi logiquement les pousser à ne pas se faire les mêmes frayeurs pour cette seconde manche. Le Lincoln FC risque donc de subir une nouvelle fois les assauts d’un adversaire en mission. Et il sera difficile d’espérer quelque chose en se créant quasiment aucune occasion. Qarabag devrait faire le travail en s’imposant par au moins deux buts d’écart devant son public.

