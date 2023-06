PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 juin - Euro Qualifications

Notre pronostic : le Danemark ne perd pas en Slovénie (1.30)

Faux pas interdit pour le Danemark ! Les demi-finalistes du dernier Euro font partie d'une poule particulièrement serrée, où quatre équipes comptent 6 points au compteur en trois rencontres : la Finlande, le Kazakhstan et... la Slovénie ! C'est dire si ce déplacement est ô combien important pour les joueurs de Kasper Hjulmand. Supérieurs sur le papier, les Danois possèdent un effectif fourni, avec des joueurs tel que Schmeichel, Eriksen, Kjaer, Hojbjerg ou encore la pépite de L'Atalanta, Rasmus Hojlund. Ce match s'annonce donc compliqué pour les Slovènes qui viennent de s'incliner en Finlande (0-2) après avoir peiné à battre Saint-Marin à domicile au mois de mars (2-0). Si un résultat nul n'est pas impossible, le Danemark ne devrait pas perdre ce soir.

Pariez sur Slovénie - Danemark ici !

Les autres options :

La France bat la Grèce (1.25)

L’Angleterre bat la Macédoine du Nord et plus de 1,5 but dans le match (1.23)

La Suisse bat la Roumanie (1.38)

Israël bat Andorre par au moins 2 buts d'écart (1.30)

L’Irlande bat Gibraltar par au moins 3 buts d'écart (1.27)

La Turquie ne perd pas face au Pays de Galles (1.21)

L’Arménie ne perd pas face à la Lettonie (1.23)

La Finlande bat Saint-Marin par au moins 3 buts d'écart (1.20)

L'Ukraine bat Malte et plus de 1,5 but dans le match (1.20)

Cote totale des dix paris sûrs : 9.76