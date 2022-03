PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 mars - Série A - Italie

Notre pronostic: Naples bat l'Udinese (1.45)

Naples (2e de Série A à trois longueurs du Milan AC) a déjà grillé trois jokers à domicile en trois mois avec les défaites face à Spezia Calcio, Empoli... et aux Rossoneri. Si les Napolitains veulent lutter pour le titre jusqu'à la fin de la saison avec les deux clubs milanais, ils n'ont plus droit à l'erreur, notamment au stade Diego Maradona. La venue de l'Udinese (14e) rend optimistes les tifosi car le club du Frioul est la victime préférée du Napoli: neuf défaites et un nul lors des dix dernières visites près du Vésuve ! Il serait donc étonnant que les joueurs d'Udine parviennent à créer l'exploit cet après-midi. Faîtes confiance aux partenaires de Dries Mertens !

Fiabilité : 75 %

