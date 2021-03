PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 mars Liga 1 - Roumanie

Notre pronostic: 0-0 ou 1-1 entre le Steaua Bucarest et Cluj (3.20)

Match du titre ce vendredi en Roumanie ? Pas impossible ! Le Steaua et Cluj sont coleaders avec 60 points chacun et restent sur quatre succès consécutifs. Etonnamment, le bilan des joueurs du Bucarest à domicile (11 victoires, 1 nul et 1 défaite) est exactement le même que celui du CFR en déplacement. Difficile d’envisager un vainqueur entre les deux favoris de Liga 1 roumaine ! Cependant, il faut noter que sur les quatorze dernières confrontations entre ces deux clubs, le Steaua n’a gagné qu’une seule fois pour huit nuls et cinq revers. Sur ces huit scores de parité, on a assisté à cinq 1-1 et trois 0-0. Dans 100 % des cas lors des quatorze rencontres, on a vu moins de 2,5 buts. Alors banco sur un choc fermé et équilibré avec un score exact multichoix « 0-0 ou 1-1 » pour une belle cote de 3.20 via MYMATCH !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Chambly et Ajaccio (3.30)

Nkunku et Forsberg (Leipzig) marquent à Bielefeld (7.25)

Cote totale pour les trois paris de folie : 76.56

