PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 mars Süper Lig – Turquie

Notre pronostic: Galatasaray bat Rizespor (1.37)

Direction la Turquie pour cette rubrique ! Galatasaray (2e de Süper Lig à deux longueurs du leader Besiktas) n’a pas droit à l’erreur face à Rizespor (14e avec deux points de plus que le premier relégable, Basaksehir) sous peine de voir ses espoir de titre s’envoler. Les Stambouliotes n’ont perdu qu’une rencontre lors des six dernières journées alors que Rizespor n’a en gagnée qu’une. Par ailleurs, les partenaires de Radamel Falcao n’ont chuté qu’une fois à Istanbul cette saison tandis que leur adversaire du jour est le pire club de Turquie en déplacement avec seulement huit points pris sur quarante-deux possibles. Pour toutes ces raisons, je vois mal Galatasaray se faire surprendre ce soir. Et si vous n’êtes pas totalement convaincus, rabattez-vous sur le victoire d’Osijek contre le Lokomotiv Zagreb en Croatie… ou combinez les deux si vous souhaitez une plus grosse cote (1.83) !

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Osijek bat le Lok. Zagreb (1.34)

L’APOEL Nicosie bat Doxa à Chypre (1.25)

Genk ne perd pas contre le Standard de Liège (1.27)

Cote totale pour les quatre paris sûrs : 2.91

