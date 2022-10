PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 octobre - Liga

Notre pronostic : le Real Madrid gagne à Elche (1.34)

Duel des extrêmes en Espagne ce soir entre le Real Madrid leader de la Liga et la lanterne rouge Elche. Le bilan des Madrilènes est impressionnant : huit victoires et un nul en neuf journées et un beau succès le weekend dernier contre le Barca dans le Classico (3-1). Les partenaires de Karim Benzema sont toujours invaincus cette saison et leur capitaine, ballon d'or depuis lundi, est déjà très en forme alors qu'il revient de blessure. Elche, de son côté, n'a toujours pas gagné, compte déjà cinq points de retard sur le premier non relégable et a déjà encaissé 21 buts en neuf journées. Foncez sur la victoire du Real (1.35) !

Autres options :

Fribourg bat St Pauli (1.39)

Dortmund gagne à Hanovre (1.33)

Le Bayern Munich gagne à Augsbourg (1.17)

Stuttgart bat Bielefeld (1.33)

