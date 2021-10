PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: Man. City gagne à Bruges et plus de 1,5 but dans le match (1.35)

Manchester City est prévenu après le nul du PSG à Bruges (1-1) lors de la première journée de Ligue des champions ! Les Cityzens prendront les Belges au sérieux et ne devraient pas laisser passer l'occasion de rebondir après leur défaite au Parc des Princes (2-0). Après le faux-pas sur la pelouse de Tottenham en ouverture de la Premier League, ils ont enchaîné les résultats: six succès et deux nuls en huit rencontres, toutes compétitions confondues, en Angleterre (22 buts marqués et 3 encaissés) avec notamment une victoire à Chelsea (1-0) et un nul à Liverpool (2-2). Si les Mancuniens prennent ce match au sérieux, ce qui paraît être une évidence, ils prendront les trois points en Belgique, pour encore espérer finir en tête du groupe. Et n'oubliez pas que City avait battu Leipzig 6-3 lors de la première journée. Pour faire grimper la cote de 1.27 à 1.35, ajouter au moins deux buts dans le match, ce qui, à priori, ne posera pas de problème.

