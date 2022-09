PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 septembre – ATP Metz

Notre pronostic : Korda bat Gaston (1.33)

Il va être difficile pour Hugo Gaston de passer ce premier tour. En effet, le Français a vécu un été compliqué sur le circuit nord-américain, étant notamment éliminé d’entrée à l’US Open mais aussi à Montréal, Cincinnati et Washington. S’il a été plutôt à son aise au Challenger de Rennes, il a toutefois affronté des adversaires bien plus abordables, avant de s’incliner contre Dominic Thiem. En face, Sebastian Korda s’est montré solide à domicile, sans pour autant être étincelant. L’Américain a été auteur de belles performances, à l’image de sa victoire contre Frances Tiafoe à Cincinnati. Plus constant, il devrait passer ce premier tour à Metz.

