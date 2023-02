PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1e mars – Coupe de France – ¼ de finale

Notre pronostic : Marseille bat Annecy par au moins deux buts d’écart (1.37)

Le tirage au sort a été cette fois plus clément pour l’OM ! Après avoir éliminé Rennes et le Paris-SG en 1/16 et en 1/8 de finale de la Coupe de France, les Marseillais ont hérité d’un club de Ligue 2, Annecy, au Vélodrome. L’occasion est belle pour rebondir après la lourde défaite concédé dimanche soir face au Paris-Saint-Germain en Ligue 1 et atteindre le dernier carré d’une compétition dont Marseille est désormais favori. Le retour de Chancel Mbemba fera le plus grand bien la défense et j’imagine mal l’OM se faire surprendre devant son public par le 10e de L2, surtout que les Haut-Savoyards viennent de se faire humilier en championnat à Sochaux (5-1). Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur un succès des Olympiens par au moins deux but d’écart contre Annecy.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Moins de 3,5 buts entre Nantes et Lens (1.26)

Toulouse bat Rodez (1.33)

Cluj bat Arad (1.37)

Arsenal bat Everton (1.35)

Liverpool bat Wolverhampton (1.49)

St Gall ne perd pas contre Bâle (1.31)

Perugia ne perd pas contre Como (1.28)

Cote totale pour les huit paris sûrs : 10.61

