PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1e septembre – Superliga – Danemark

Notre pronostic : Odense bat Vejle (1.72)

Il est rare que je vous propose une cote aussi élevée dans cette rubrique mais la victoire d’Odense face à Vejle à 1.70 est très tentante. En effet, le VBK est lanterne rouge du championnat danois avec six défaites en six journées et compte par ailleurs 80 % de défaites sur la pelouse de l’OB. Certes, le 7e de Superliga n’a pas encore gagné à domicile (deux nuls et une défaite) mais la venue de la pire équipe du Danemark cette saison devrait lui permettre de régaler son public pour la première fois. Notez que Odense reste sur un succès 5-1 à l’extérieur. L’enchaînement devrait se faire.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

