PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er août - Qualifications Ligue des Champions

Notre pronostic : L'Aris Limassol ne perd pas sur la pelouse du BATE Borisov et plus de 0,5 but dans le match (1.30)

Il n'y a pas eu de débat au match aller. En effet, l'Aris Limassol n'a fait qu'une bouchée de son adversaire en s'imposant 6-2 à domicile, après avoir mené 3-0 à la mi-temps. Un résultat impressionnant qui permet aux Chypriotes d'avoir un pied et demi au tour suivant. Il faudra tout de même faire preuve de maîtrise à la Borisov Arena pour assurer la qualification. Car leurs résultats en déplacement sont très irréguliers, avec notamment beaucoup de buts encaissés. Cependant, le BATE est également à la peine sur sa pelouse. Les Biélorusses n'ont gagné que quatre de leurs onze rencontres devant leur public dans le temps réglementaire cette saison. On risque donc de se diriger vers un duel plus calme, où Limassol jouera pour ne pas perdre.

Les autres options :

Le Panathinaïkos ne perd pas face au Dnipro et plus de 0,5 but dans le match (1.30)

Le Slovan Bratislava ne perd pas face au Zrinjski Mostar (1.20)

le Fenerbahçe gagne sur la pelouse du Zimbru Chisinau et plus de 1,5 but dans le match (1.30)

Valmiera bat le SP Tre Penne (1.20)

Hesperange ne perd pas face aux New Saints (1.20)

Le Partizani Tirana bat l'AC Escaldes et plus de 1,5 but dans le match (1.28)

Cote totale des sept paris sûrs : 4.86