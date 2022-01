PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er février – Ligue 2

Notre pronostic : Niort ne perd pas face à Dunkerque et moins de 4,5 buts (1.30)

Les Niortais sont en pleine bourre ! Après un début de saison moyen, les Chamois ont accéléré depuis le mois de décembre et ont pris dix points sur les douze derniers possibles. Niort est spectaculaire avec une attaque de feu. Lors de ces quatre journées, le désormais 7e de Ligue 2 a marqué neuf buts pour trois encaissés. Pourquoi pas aller chercher les playoffs en fin de saison ? Pour cela il faudra continuer à gagner. C’est possible face à Dunkerque, avant-dernier du championnat. Les Nordistes ont mis fin à une série de six défaite de rang en concédant le nul à domicile contre Sochaux et le Paris FC. En déplacement je ne vois pas Dunkerque prendre un point. Je jouerais donc la victoire de Niort pour une cote de 1.84. Pour assurer encore plus, je miserais sur le 1N dans le but de gonfler un combiné (1.30) !

