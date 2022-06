PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er juillet – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Van Rijthoven bat Basilashvili (1.46)

C’est l’ovni de cette édition de Wimbledon. Van Rijthoven est impressionnant cette saison sur gazon. Il s’est complètement révélé au grand public en allant chercher le titre, chez lui, à Hertogenbosch. En finale il a disposé de Daniil Medvedev après avoir sorti Auger-Aliassime, Gaston, Fritz et Edben. Un parcours exceptionnel pour le joueur de 25 ans qui écumait les Challengers jusque-là. Le 104e mondial a continué sur sa lancée en battant Delbonis et Opelka. Il s’en est sorti en quatre manches en remportant les deux derniers jeux décisifs face au grand serveur américain. Un succès très important qui fait de lui le favori de son duel face à Basilashvili. Le Géorgien a sorti Rosol et Halys aux tours précédents mais n’est pas le joueur le plus à l’aise du circuit sur herbe. C’est pourquoi je pense que le jeu de Van Rijthoven ne va pas lui convenir. Je miserais donc, avec confiance, sur la victoire de ce dernier (1.46) !

Les autres options :

Djokovic bat Kecmanovic en trois manches (1.35)

Norrie bat Johnson (1.28)

Paul bat Vesely (1.47)

Ostapenko bat Begu (1.29)

Jabeur bat Parry en deux sets (1.28)

Sakkari bat Maria en deux manches (1.38)

Cote totale des sept paris sûrs : 8.45