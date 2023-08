PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 août – Barrages Ligue des Champions

Notre pronostic : le Maccabi Haifa bat le Sheriff Tiraspol (1.42)

Battu sur la pelouse du Sheriff Tiraspol, le Maccabi Haifa est donc dans l’obligation de s’imposer à domicile pour ce match retour. On connait l’avantage de recevoir lors de la deuxième rencontre et je pense que les Israéliens vont en profiter. Dans leur stade, ils restent sur huit victoires consécutives en compétitions officielles. Attention tout de même au Sheriff Tiraspol qui est redoutable dans son championnat et a aussi très figuré lors des précédentes saisons en Europe. Cependant il reste sur une défaite en déplacement lors du premier tour de ces barrages sur la pelouse du Farul Constanta. C’est pour cela que je vous suggère de miser sur une victoire du Maccabi Haifa (1.42) !

