PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 avril Liga – Ukraine

Notre pronostic: Dnipro-1 bat le FC Lviv (1.48)

Direction l’Ukraine pour un très rapport cote risque ! Dnipro-1 (8e sur 14) accueille le FC Lviv (antépénultième) avec la ferme intention de s’imposer pour s’éloigner définitivement de la zone rouge. En cas de victoire ce vendredi en ouverture de la 20e journée de Liga ukrainienne, l’équipe de Dniepr compterait dix longueurs d’avance sur son adversaire du jour. Déjà vainqueur à l’aller (3-1), le favori de ce match avancé est invaincu en 2021 (4 succès et 2 nuls en championnat) alors que le FCL vient de chuter trois fois en quatre journées et a perdu à cinq reprises lors des six dernières confrontations entre les deux clubs.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Levante ne perd pas contre Huesca 1.32

Brescia ne perd pas contre Pordenone 1.21

Venezia ne perd pas contre la Reggina 1.20

Pisa ne perd pas à Pescara (1.31)

Empoli ne perd pas à Cremona (1.29)

Cote totale pour les six paris sûrs : 4.79

