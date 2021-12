PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 décembre – Premiership - Ecosse

Notre pronostic: le Celtic bat Heart of Midlothain (1.35)

Direction l’Ecosse pour cette rubrique ! Le Celtic, dauphin des Rangers en Premiership, accueille sa victime préférée, Heart of Midlothian. En effet, les joueurs d’Edimbourg détestent les voyages à Celtic Park: dix défaites lors des dix derniers dix matches, sept buts marqués et trente-quatre encaissés. Je crois que l’on peut parler de bête noire. Par ailleurs, les Hearts viennent de perdre leurs deux premières rencontres à l’extérieur, à Aberdeen et à Motherwell. Jamais deux sans trois ? Pas du tout impossible surtout que les « Vert et Blanc » restent sur huit succès et un nul en neuf matches contre des équipes Ecossaises ! Convaincus ?

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

L’Ajax bat Willem II par au moins deux buts d’écart (1.20)

Tottenham ne perd pas contre Brentford et moins de 4,5 buts (1.28)

Man. Utd ne perd pas contre Arsenal (1.30)

Le Maccabi Haïfa bat l’Hapoel Haïfa (1.42)

AZ Alkmaar bat Fortuna Sittard (1.25)

Le CSKA Sofia bat le Lokomotiv Sofia (1.26)

Ludogorets Razgrad bat Arda Kardzhali (1.29)

Cote totale pour les six paris sûrs: 7.77

