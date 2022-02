PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 février – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: le Sporting s’impose sur la pelouse de Belenenses et plus de 1,5 but dans le match (1.38)

Match des extrêmes entre Belenenses (lanterne rouge) et le Sporting (2e) ! Si le titre semble inaccessible pour les Lisboètes qui comptent neuf points de retard sur le leader Porto, une victoire ce soir dans le derby de Lisbonne leur permettrait cependant de revenir à six points et entretiendrait un mince espoir. Les Lions n’ont plus perdu contre leurs adversaires du jour depuis cinq ans et restent sur huit succès et deux nuls sur les dix derniers derbies, toute compétition et tout stade confondus. Dans ces conditions, envisager une victoire du Sporting me paraît tout à fait logique (1.24) et pour faire grimper la cote à 1.38, je vous suggère d’y ajouter plus de 1,5 but comme cela se produit dans 90 % des cas.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Benfica bat Gil Vicente (1.27)

Antwerp ne perd pas à Courtrai (1.33)

Olympiakos bat Panetolikos (1.21)

Le PAOK gagne sur le terrain de Smyrnis (1.44)

Le Mexique bat le Panama (1.30)

Les Etats-Unis battent le Salvador par au moins deux buts d’écart (1.52)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 5.28

