PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : Monaco s’impose sur la pelouse de Quevilly-Rouen (1.41)

On a retrouvé les Monégasques en fin d’année 2021. Alors que le début de saison avait été compliqué à gérer entre les barrages pour la Ligue des Champions et le championnat, les joueurs du club de la Principauté ont su trouver leur rythme et reste sur une très belle victoire face à Rennes (2-), l’équipe en forme en Ligue 1. Attention tout de même à Quevilly-Rouen qui a fini très fort avant la trêve hivernale. QRM reste sur cinq matches sans défaite et a éliminé Etaples, Amilly et Laval aux tirs aux buts. Philippe Clément, qui va remplacer Niko Kovac sur le banc de Monaco, pourrait assister à la rencontre. Je pense que les Monégasques vont se montrer sérieux et faire le job en battant QRM. Un pari idéal pour faire gonfler un combiné !

Les autres options :

Nantes bat Vitré et au moins deux buts (1.26)

Saint-Etienne s’impose sur le terrai du Jura Sud Foot (1.39)

Reims gagne à Thaon (1.24)

Marseille s’impose à Chauvigny et au moins deux buts (1.21)

Leeds ne perd pas contre Burnley (1.30)

Le Betis Séville ne perd pas contre le Celta Vigo (1.22)

La Real Sociedad ne perd pas à Alaves (1.31)

Cote totale des huit paris sûrs : 7.70