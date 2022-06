PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 juin 2022 – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Géorgie bat Gibraltar par au moins deux buts d'écart (1.23)

Cette rencontre de la Ligue C semble déséquilibrée. Si la Géorgie n'est pas un cador européen, cette équipe est capable de réaliser de belles performances, comme en témoignent ses succès en Bosnie, fin mars (1-0) et face à la Suède, en novembre dernier (2-0). Restant sur quatre succès et un nul lors des cinq dernières rencontres, les Géorgiens jouent d'ailleurs leur premier match à domicile cette année. Ils auront donc à cœur d'offrir un beau résultat à leur supporter face à une équipe de Gibraltar qui leur réussit bien. Ils se sont, en effet, imposés lors de chacune de leur quatre confrontations, inscrivant toujours au moins trois buts, sans jamais en encaisser sur leur pelouse. C'est donc une mission quasi-impossible pour cette équipe de Gibraltar qui a subi un score sévère lors de ses douze derniers revers. Je miserais donc sur une victoire géorgienne par au moins deux buts d'écarts (1.23)

Les autres options :

L'Estonie bat Saint-Marin par au moins deux buts d'écart (1.29)

La Suède ne perd pas en Slovénie (1.29)

Israël ne perd pas face à l'Islande (1.23)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.52