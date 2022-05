PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 mai – Série A – Italie

Notre pronostic : l’Atalanta bat la Salernitana (1.30)

C’est incroyable ce que réalise la Salernitana ! Alors qu’on pensait le promu condamné à retourner en Série B, le voilà qui a enchaîné trois victoires consécutives chez la Sampdoria, chez l’Udinese et contre la Fiorentina pour revenir à deux points du premier non-relégable avec deux matches en moins ! Tout est donc possible même si obtenir un résultat chez l’Atalanta sera très compliqué. Le club de Bergame reste sur un nul spectaculaire face au Torino (4-4) mais cela fait toujours deux points de perdus dans la course à l’Europe. Les Atalantais pointent à trois longueurs du 6e, l’AS Rome et à quatre de la Lazio vainqueur à la Spezia. Le succès est donc obligatoire pour le 8e de Série A face au 18e. Je pense donc que l’Atalanta va gagner et faire respecter son statut de grandissime favori de la rencontre.

Les autres options :

