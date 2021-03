PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 mars Ligue 2 - France

Notre pronostic: Troyes gagne à Chambly (1.60).

Duel des extrêmes ce mardi avec Chambly, avant-dernier, qui reçoit Troyes toujours leader de Ligue 2. Les hommes de Laurent Battles ont en effet réussi à s’en sortir au bout du suspense samedi dernier contre Ajaccio (1-0) grâce à un but de Yoann Touzghar. Plus largement, ce groupe n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches de championnat. C’était le 2 février dernier face à un autre concurrent à la montée: Clermont (2-1). La défense composée d’El Hajjam, Giraudon ou encore Salmier semble vraiment de plus en plus solide et cela risque une nouvelle fois de se ressentir. Contexte beaucoup plus compliqué pour le club de l’Oise qui n’a remporté aucune de ses 5 dernières rencontres. Son dernier succès remonte déjà à il y a un mois : face à Caen (4-2). Je pense que la mission s’annonce trop compliquée pour les hommes de Bruno Luzi. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Troyes à Chambly!

