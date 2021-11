PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 novembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : le Bayern Munich s’impose par au moins deux buts d’écart face au Benfica (1.37)

Après une sacrée déconvenue en Coupe d’Allemagne sur la pelouse du Borussia Monchengladbach (5-0), les Munichois se sont vengés à Berlin sur le terrain de l’Union avec un large succès (2-5). Robert Lewandowski y est allé de son doublé évidemment. Les statistiques du Bayern sont exceptionnelles avec soixante-trois buts marqués en seize rencontres toutes compétitions confondues. Cela équivaut à une moyenne de quasiment quatre par match. Incroyable ! Dans cette poule E, les Allemands ont gagné toutes leurs rencontres face à Kiev, à Barcelone et donc à Lisbonne. Le tout sans encaisser de but et en marquant douze fois. Le Benfica est 2e de la poule avec un nul, une défaite et une victoire. Je ne pense pas que les Portugais vont faire le poids ce soir. Pour moi c’est un pari sûr de voir le Bayern l’emporter avance au moins deux buts d’écart !

Pariez sur Bayern – Benfica ici !

Les autres options :

Chelsea s’impose sur la pelouse de Malmö par au moins deux buts d’écart (1.45)

Séville ne perd pas face à Lille et au moins un but dans la rencontre (1.23)

La Juventus ne perd pas face au Zénith Saint-Pétersbourg et au moins deux buts dans le match (1.37)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.35