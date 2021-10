PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 octobre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Chelsea bat Southampton (1.40)

Battu par les Cityzens à Stamford Bridge puis par la Juventus à Turin en Ligue des champions, à chaque fois 1-0, Chelsea (3e) doit réagir dès aujourd'hui contre Southampton (16e) pour rester en contact avec Liverpool et Man. City dans la course au titre en Angleterre. Les Blues, toujours privés de Kanté (positif au Covid-19), s'appuieront une nouvelle fois sur Lukaku pour trouver la faille dans la défense des Saints, plutôt imperméable (7 buts subis). Cependant, Southampton n'a toujours pas gagné une seule rencontre cette saison en championnat et n'a marqué que quatre petits buts en six journées. Chelsea saura tirer les leçons du 0-0 des Saints à l'Ethiad Stadium le 18 septembre pour ne pas ne faire piéger comme les Man. City. En effet, le coach de Southampton a tendance à garer le bus devant son but. Aujourd'hui, il pourrait laisser une ou deux fenêtres ouvertes pour que les hommes de Tuchel en profitent.

Fiabilité: 65 %

