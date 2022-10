PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 octobre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester City bat Manchester United (1.35)

Après le North London Derby hier entre Arsenal et Tottenham, le week-end de folie en Premier League continue avec le derby mancunien. Les Citizen sont évidemment très largement favoris à domicile. Les hommes de Guardiola n’ont pas perdu depuis le début de la saison et doivent recoller aux Gunners vainqueurs hier. Méfiance tout de même avec Manchester United qui est le seul club à avoir battu le leader pour le moment. Rajoutons à cela une victoire face à Liverpool et les Red Devils pourraient bien poser des problèmes à leurs rivaux aujourd’hui. Cependant je ne vois pas City passer à côté de ce duel et je pense que les Skyblues vont s’imposer pour une cote de 1.35.

