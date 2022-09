PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 septembre – Ligue 2

Notre pronostic : Amiens ne perd pas face à Grenoble (1.31)

Amiens est l’une des très bonnes écuries de Ligue 2 en ce début de saison. Après une défaite initiale à Metz, les joueurs de Philippe Hinschberger n’ont plus perdu, obtenant onze points sur quinze possibles. S’ils ont marqué le pas au Havre et face au Paris FC (deux nuls 1-1), ils pratiquent un jeu offensif qui peut faire mal à n’importe quel adversaire, avec un excellent Arokodare en pointe, qui compte déjà trois unités à son compteur. En face, Grenoble est une équipe solide. S’il a tendance à partager les points, l’actuel 10e ne s’est incliné qu’à une seule reprise. Plus pragmatiques, les Grenoblois marquent et encaissent peu de buts. La marche paraît toutefois trop haute pour gagner ce soir mais un match nul n’est pas à exclure.

