PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 avril – Ligue Europa Conférence ¼ de finale

Notre pronostic : la Fiorentina bat le Lech Poznan et plus de 1,5 but dans le match (1.39)

La Fiorentina a montré sa supériorité en Pologne lors du match aller en s’imposant 4-1 sur la pelouse du Lech Poznan. Qualifiés à 95 % avant le ¼ de finale retour, les Florentins traversent une période très faste avec dix victoires et deux nuls en douze rencontres, toute compétition confondue. Seuls l’Atalanta et Spezia Calcio sont parvenus à éviter la défaite contre la « Viola », contrairement à l’Inter ou au Milan AC. Lors des deux tours précédents, la Fiorentina a remporté ses deux matches, face à Braga et contre Sivasspor. Les Italiens restent donc sur cinq succès en cinq rencontres lors des rencontres à élimination directe. Dans ses conditions, j’imagine mal les Polonais ne pas perdre en Toscane. Pour faire grimper un peu la cote, je vous suggère de jouer plus de 1,5 but dans le match.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Nice bat Bâle (1.50)

Man. Utd ne perd pas à Séville (1.28)

La Juventus ne perd pas à Séville (1.60)

La Roma ne perd pas contre Feyenoord (1.20)

AZ Alkmaar ne perd pas contre Anderlecht (1.20)

Cote totale pour les six paris sûrs : 6.15

