PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 février Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: le Sporting du Portugal bat Portimonense (1.40)

Direction le Portugal pour un excellent rapport cote/risque ! Le Sporting, leader de Primeira Liga grâce à 16 victoires et 3 nuls en 19 journées reçoit Portimonense (12e) qui a perdu 70 % de ses matches à l’extérieur depuis le début de la saison et pris seulement cinq points sur trente possibles. A l’aller, les Lisboètes s’étaient imposés 2-0 à l’extérieur. Il serait très surprenant qu’ils se fassent accrocher chez eux aujourd’hui, surtout qu’ils restent sur sept victoires consécutives (12 buts inscrits et 2 encaissés). Pour toutes ces raisons, foncez sur le succès du leader portugais !

Fiabilité : 90 %

Pariez sur Sporting - Portimonense ici