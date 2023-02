PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 février – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic : Benfica bat Boavista et plus de 1,5 but (1.31)

Leader du championnat et vainqueur cette semaine de son huitième de finale aller en Ligue des Champions sur la pelouse de Bruges,(2-0), le Benfica Lisbonne réalise une saison quasi-parfaite. Les Lisboètes restent même sur quatre succès de rang en Primeira Liga mais attention car le FC Porto est en pleine bourre en ce moment et pointe à seulement deux longueurs. Boavista n’a plus gagné depuis trois journées et se trouve dans le ventre mou du classement. Lors du match aller, Benfica s’était imposé facilement 3-0. Je pense que l’on devrait voir le même scénario et je vous propose donc de parier sur la victoire du club de Lisbonne avec au moins deux buts dans la rencontre (1.31).

Les autres options :

Moins de 2,5 buts entre Getafe et Valence (1.39)

Le Torino ne perd pas contre la Cremonese et au moins un but (1.26)

Le Sporting Portugal gagne sur la pelouse de Chaves (1.42)

Le FC U Craiova ne perd pas contre le FC Voluntari (1.22)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.97