PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 janvier - Coupe d'Italie

Notre pronostic : l'AS Rome s'impose face à Lecce (1.32)

C'est un match largement abordable pour la Roma. Si les joueurs de José Mourinho ne sont pas flamboyants à domicile, leurs trois défaites au Stadio Olimpico l'ont été face au Milan AC, à l'Inter et à la Juventus. Le coach portugais fera probablement tourner son effectif, celui-ci étant quasiment au complet, pour permettre à quelques joueurs de souffler. L'équipe présente sur le terrain restera, tout de même, compétitive et le banc de touche sera bien fourni. En face, Lecce est une équipe solide de la division inférieure. Invaincus à domicile, les actuels cinquièmes de Serie B éprouvent, toutefois, plus de difficultés en déplacement, malgré un beau succès sur le terrain de la Spezia au tour précédent. La marche semble cette fois bien trop haute. Je miserais donc sur un succès de l'AS Rome (1.32).

