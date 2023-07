PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 juillet - Coupe du Monde (F)

Notre pronostic : Le Canada bat le Nigéria (1.30)

Le Canada a connu une mauvaise dynamique ces derniers mois. Lors de la «She Believes Cup», les coéquipières de Jordyn Huitema ont terminé dernières de la poule derrière les États-Unis, le Japon et le Brésil. Elles ont également récemment perdu contre l'Équipe de France en match amical en avril dernier. Pourtant, ces défaites ne sont pas significatives du réel niveau de cette équipe. Elles ont perdu contre des adversaires plus fortes. Lors de cette Coupe du Monde en Océanie, elles commencent leur phase de poule face au Nigéria, un adversaire largement à leur portée. En effet, les Super Falcons ont remporté leurs trois derniers matchs, mais c'était face à la Nouvelle-Zélande, à Haïti et au Costa Rica. Dès que le niveau est plus relevé, le résultat n'est pas le même, avec notamment sept défaites de suite face aux USA, face au Mexique ou encore face au Japon. Les Canadiennes, championnes olympiques en 2021, devraient pouvoir gagner leur premier match de groupe et bien lancer leur compétition.

