PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: le Bayern s'impose sur la pelouse de Benfica (1.39)

Leader de la Bundesliga avec six victoires en huit journées et une moyenne de 3,62 buts par match, le Bayern a déjà frappé très fort en Ligue des champions: 3-0 à Barcelone et 5-0 contre Kiev ! Véritable rouleau compresseur en Coupe d'Europe, le FCB, emmené par un Lewandowski stratosphérique (doublé au Nou Camp et doublé face aux Ukrainiens) fera selon moi un grand pas vers la qualification dès ce soir au Portugal en s'imposant sur la pelouse de Benfica, surtout que le leader de la Primeira Liga vient de connaître sa première défaite de la saison en chutant à domicile contre la modeste équipe de Portimonense (1-0).

Fiabilité: 80 %

Les autres options:

Chelsea bat Malmö par au moins 2 buts d'écart (1.26)

Barcelone bat le Dynamo Kiev (1.26)

Séville ne perd pas à Lille (1.30)

Villarreal ne perd pas à Berne (1.34)

Salzbourg ne perd pas contre Wolfsburg (1.29)

La Juventus ne perd pas à Saint-Pétersbourg (1.29)

Les deux équipes marquent lors de Man. Utd - Atalanta (1.41)

Cote totale des huit paris sûrs: 9.02

