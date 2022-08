PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 août – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Ajaccio (1.42)

Le Stade Rennais vit un mois d’août difficile. Avec un seul point pris sur six possibles, les joueurs de Bruno Genesio doivent lancer leur saison aujourd’hui pour espérer confirmer un dernier exercice particulièrement abouti, notamment sur le plan offensif. L’arrivée d’Arnaud Kalimuendo donne, d’ailleurs, encore plus de poids à l’attaque bretonne, qui pourrait bien s’amuser cet après-midi face au promu ajaccien, qui a tout de la proie idéale. En effet, les joueurs d’Olivier Pantaloni ont du mal à trouver leurs repères dans l’élite française. S’ils ont montré de belles choses à Lyon (1-2) et contre Lens (0-0), ils risquent de vivre une partie compliquée sur la pelouse d’une bête blessée. Rennes devrait ainsi obtenir sa première victoire en championnat.

Les autres options :

Le PSG gagne à Lille (1.45)

Montpellier ne perd pas face à Auxerre (1.31)

Manchester City gagne à Newcastle (1.35)

West Ham ne perd pas face à Brighton (1.35)

Le Bayern Munich gagne à Bochum et plus de 1,5 but dans le match (1.25)

Naples bat Monza (1.34)

Braga bat Maritimo (1.37)

Cote totale des huit paris sûrs : 11.28