PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 avril – Premier League - Angleterre

Comme en France, les Anglais ont droit à leur match des extrêmes entre le leader et la lanterne rouge ! Arsenal, qui ne compte plus que quatre longueurs d’avance sur Manchester City après deux partages de points d’affilée à Liverpool (2-2) et à West Ham (2-2), n’a absolument pas droit à l’erreur face à Southampton sous peine de voir les Cityzens lui mettre la pression dans la course au titre. Pas de raison d’être inquiet pour les Gunners qui restent sur quatre victoires consécutives à l’Emirates Stadium : 4-0 contre Everton, 3-2 face à Bournemouth, puis 4-1 contre Crystal Palace et Leeds ! De leur côté, les Saints viennent d’enchaîner trois revers de suite, à West Ham, contre Man. City et Crystal Palace. A moins d’un cataclysme, les Londoniens devraient s’imposer facilement ce soir.

Fiabilité : 80 %

