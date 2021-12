PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 décembre – Série A - Italie

Notre pronostic : l’Udinese bat la Salernitana (1.36)

L’Udinese a remis la machine en marche ce week-end en remportant une large victoire à Cagliari (0-4) grâce notamment à un doublé de Deulofeu. L’Epsganols et ses coéquipiers vont donc tenter de signer une deuxième succès consécutif face à la Salernitana pour essayer de bien distancer la zone rouge. Le promu n’a pris que huit petits points depuis le début de saison et vient d’enchaîner une quatrième défaite consécutive en Série A. Il s’agit de la pire défense du championnat. C’est pourquoi je ne vois pas les choses autrement. Je pense que l’Udinese va s’imposer à domicile en fin d’après-midi. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.36 !

Les autres options :

L’Atalanta gagne sur la pelouse du Genoa (1.36)

Villarreal bat Alaves (1.38)

Le Vitesse Arnhem bat Zwolle (1.43)

Alkmaar bat Groningue (1.31)

Guingamp ne perd pas face à Dunkerque (1.20)

Le PFC ne perd pas face à Amiens et moins de 4,5 buts (1.25)

Sochaux ne perd pas face à Valenciennes et moins de 4,5 buts (1.28)

Cote totale des huit paris sûrs : 9.18