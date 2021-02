PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 février Ligue 1 – France

Notre pronostic : Lens s’impose contre Dijon (1.53)

Avec seulement deux victoires depuis le début de la saison, Dijon file tout droit vers une relégation en Ligue 2 d’autant que le club reste sur une très triste série de six défaites de suite en championnat. Derniers de Ligue 1 les Dijonnais n’abordent donc pas cette rencontre de la meilleure des façons. Les Lensois eux ne perdent pas en ce moment avec cinq matches sans défaite mais la victoire est toujours compliquée à aller chercher avec seulement deux matches remportés depuis janvier. Ils connaissent aussi des difficultés à domicile avec un total quatre victoires, quatre nuls et quatre défaites. Aujourd’hui, il faudra aller chercher les trois points dans cette rencontre où ils partent favoris. L’Europe est toujours accessible pour le Racing Club de Lens et pourrait devenir une réalité si le club enchaîne de bons résultats. Je vous conseille donc la victoire des Sang-et-Or pour une cote de 1.53 !

