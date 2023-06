PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 juin – Euro U21

Notre pronostic : le Portugal bat la Géorgie (1.34)

Le Portugal, finaliste de l’Euro Espoirs en 2015 et en 2021, fait partie des six favoris de l’édition 2023 avec l’Espagne, l’Allemagne, la France, l’Angleterre et l’Italie et affronte ce soir la plus faible équipe de son groupe, la Géorgie. Certes, les Géorgiens joueront à domicile à Tbilissi et seront soutenus par leur public, mais je crains que cela ne suffise pas pour empêcher les Portugais de s’imposer. Avec les Fabio Silva (PSV), meilleur buteur de la Seleçao U21, Nuno Mendes (PSG) ou encore Vitinha (OM), le Portugal n’a pas droit à l’erreur avant d’affronter les Pays-Bas et la Belgique car la qualification se jouera entre ces trois pays. Et n’oublions pas que le Géorgie n’a battu que Chypre et la Lettonie cette saison, mais concédé le nul à domicile face à l’Ukraine et chuté contre Israël. Dans ces conditions, un succès portugais n’étonnerait personne.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

L’Espagne bat la Roumanie (1.27)

Les Pays-Bas ne perdent pas contre la Belgique (1.29)

La Croatie ne perd pas contre l’Ukraine (1.35)

Cote totale des quatre paris sûrs : 6.40

