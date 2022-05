PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 mai - Ligue 1

Notre pronostic: Nantes ne perd pas contre St Etienne (1.46)

J38. Nantes (9e) n'a plus rien à jouer et est assuré de disputer la Ligue Europa la saison prochaine grâce à sa victoire en Coupe de France. Pas sûr que les Canaris soit motivés à 100 % pour la réception de Saint-Etienne ! En revanche, les Verts (19e) doivent impérativement faire mieux à la Beaujoire que Metz au Parc des Princes. En clair, un nul de l'ASSE pourrait éventuellement suffire pour accéder aux barrages si les Lorrains chutent à Paris, comme c'est fort probable. Vu les récentes performance des Stéphanois (quatre revers consécutifs - 4 buts marqués et 12 encaissés) , il est difficile d'être optimiste. Cependant, Pascal Dupraz avait réussi sa mission commando à Angers pour sauver Toulouse lors de la 38e journée de la saison 2015/2016. Et s'il rééditait l'exploit à Nantes pour, cette fois, atteindre les barrages ? Comme la victoire des Verts, vu leur état actuel, me semble difficile à envisager, je vous propose le 1N à 1.46... car je crois à l'éventualité du nul !

Fiabilité : 75 %

