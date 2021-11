PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg ne perd pas face à Reims (1.24)

Et de cinq pour les Rémois ! En concédant le match nul face à Monaco (0-0), le Stade de Reims a enchaîné une cinquième rencontre sans victoire en championnat. C’est très compliqué donc et la lutte pour le maintien va être tendue jusqu’à la fin de saison. Les Strasbourgeois, eux, vont quand même mieux. Ils sont dans la première partie de tableau et sont surtout très bons à domicile. Strasbourg est la sixième meilleure équipe dans son antre avec treize points pris en sept rencontres. C’est pourquoi je ne vois pas cette équipe perdre chez elle à la Meinau. Un pari sûr, idéal pour entrer dans un combiné !

Pariez sur Strasbourg – Reims ici !

Les autres options :

Lens ne perd pas à Brest (1.33)

Nice ne perd pas à Clermont (1.31)

Le Betis Séville ne perd pas à Elche (1.28)

Sassuolo ne perd pas face à Cagliari et au moins deux buts dans la rencontre (1.31)

Fribourg ne perd pas face à Francfort (1.26)

Cote totale des six paris sûrs : 4.56