PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 septembre - Ligue 2

Nancy n’a plus le droit à l’erreur. Dernier de Ligue 2 avec seulement trois points, le club lorrain est déjà dos au mur. C’est vrai que les trois expulsions de Haag depuis l’entame de ce championnat n’ont pas aidé. Le jeune défenseur est d’ailleurs toujours suspendu pour cette rencontre. Reste que l’ASNL n’a plus perdu depuis deux journées avec des scores de parité face au Havre et à Dunkerque. Grenoble va un tout petit mieux après un début d’exercice 2021-2022 complètement raté. Les Grenoblois n’avaient pris qu’un seul point après cinq journées. Lors des quatre suivantes, ils ont réussi à gagner deux fois, qui plus est à domicile. C’est pourquoi je ne les vois pas perdre au stade des Alpes. Je pense qu’ils vont marquer également. Un pari presque sûr coté à 1.37 !

