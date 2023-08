PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 août - Ligue des Champions

Notre pronostic : Copenhague ne perd pas à Czestochowa (1.52) !

Le Rakow Czestochowa a connu une saison mémorable l'an dernier ! Le club polonais a remporté le premier titre de champion de son histoire et pourrait bien réaliser un autre exploit en se qualifiant pour la phase de poule de Ligue des Champions. Problème : le tirage au sort n'a pas été tendre puisque les joueurs de Dawid Swarga sont opposé au FC Copenhague, champion du Danemark, leader invaincu du championnat après cinq journées et abonné à la phase de poule de la plus grande coupe d'Europe. Les partenaires de l'ancien bordelais Lukas Lerager ont sorti le Sparta Prague au tour précédent tandis que le club de Rakow a dominé le club chypriote de l'Aris Limassol. Je vous propose donc le pari suivant : Copenhague ne perd pas à l'ArcelorMittal Park (1.52) ! Fiabilité : 92%

