PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 avril – Liga – Espagne

Notre pronostic: Barcelone bat Getafe par au moins deux buts d’écart (1.62)

Battu le week-end dernier lors du Clasico à Madrid, le Barça (3e) doit impérativement réagir ce jeudi au Nou Camp contre Getafe (15e) s’il veut garder espoir de décrocher le titre de champion d’Espagne aux dépends de ses deux rivaux madrilènes, l’Atletico (1e) et le Real (2e). En effet, plus de cinq longueurs de retard sur le leader colchonero, que les Catalans recevront lors de la 35e journée de la Liga le 8 mai, anéantiraient pratiquement les chances des Catalans. Alors le Barça doit gagner aujourd’hui, et avec la manière. La mission n’a rien d’impossible contre l’une de ses victimes préférées au Nou Camp (9 succès en 11 ans dont six par plus d’un but d’écart). La meilleure attaque du championnat d‘Espagne devraient logiquement faire trembler plusieurs fois les filets de Getafe.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

L’Atletico bat Huesca (1.42)

Porto bat Guimaraes (1.35)

Ludogorets Razgrad bat le CSKA 1948 en Bulgarie (1.39)

Naples ne perd pas contre la Lazio (1.29)

Cote totale pour les cinq paris sûrs : 5.57

Pariez sur Barcelone – Getafe ici