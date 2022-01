PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 janvier - Série A - Italie

Notre pronostic: les deux équipes marquent lors de Lazio - Atalanta (1.50)

Si vous n'avez pas de dîner prévu ce samedi soir et que vous aimez la Série A, ne manquez pas Lazio - Atalanta car le spectacle sera garanti ! Les Bergamasques présentent un bilan exceptionnel à l'extérieur (9 victoires et 2 nuls en 11 déplacements pour 26 réalisations). Leurs six derniers matches ont engendré 22 buts. Quant à la Lazio, le bilan est encore légèrement supérieur: 23 buts inscrits et encaissés sur la même période. Les trois dernières rencontres des Romains au Stade Olympique ont régalé le public (4-4 face à l'Udinese, 3-1 contre le Genoa et 3-3 face à Empoli). Quant à l'Atalanta, elle reste sur un incroyable succès à Udine... 6-2 ! Dans ces conditions, je vois mal comment ces deux équipes spectaculaires pourraient ne pas marquer ce soir.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Les deux équipes marquent lors de Hoffenheim - Dortmund (1.37)

L'Inter bat Venise, Dzeko ou Martinez marque (1.22)

Le Havre ne perd pas contre Rodez (1.28)

Fribourg ne perd pas contre Stuttgart (1.24)

Leverkusen bat Augsburg (1.46)

Villarreal bat Majorque (1.41)

Le Sporting bat Braga (1.55)

AZ Alkmaar bat Cambuur (1.32)

Cote totale pour les neuf paris sûrs: 16.76

