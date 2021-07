PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : victoire de l’Espagne contre l’Egypte et au moins deux buts dans la rencontre (1.42)

C’est une rencontre très déséquilibrée que nous offre ce groupe C. L’Espagne part largement favorite aujourd’hui. C’est normal quand on regarde les joueurs qui composent la sélection de la Roja. Plusieurs ont participé à l’Euro comme Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo et Oyarzabal. D’autres sont des noms connus du foot européen (Mingueza, Ceballos, Asensio, Rafa Mir…). Autant dire que cela va être compliqué d’empêcher les Espagnols d’aller chercher une médaille olympique après l’argent obtenue en 2000 et l’or en 1992. Je pense que la victoire de l’Epagne ne fait aucun doute. Je pense que vous pouvez, sans risque, rajouter le fait qu’il y ait deux buts dans la rencontre (1.42). Ensuite libre à vous de vous amuser sur un écart pour faire encore gonfler cette cote !

