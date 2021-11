PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 novembre – Série A – Italie

Notre pronostic : le Torino ne perd pas face à l’Udinese (1.24)

Le Torino alterne le bon et le mauvais depuis le début de saison. Sur les cinq dernières journées, c’est simple, les Turinois se sont inclinés trois fois en déplacement et ont gagné leurs deux rencontres à domicile face au Genoa (3-2) et la Sampdoria (3-0). Gênes leur réussit donc bien. Avec quatorze points pris depuis le début de saison, le bilan comptable est le même que celui de l’Udinese qui a du mal à gagner mais perd peu avec une victoire, une défaite et quatre nuls sur ses derniers matches. Je pense tout de même que le Torino, avec l’avantage de jouer à domicile, ne devrait pas perdre. C’est même un pari qui me paraît sûr pour gonfler un combiné plus large !

Les autres options :

Le Hellas Vérone ne perd pas face à l’Empoli et au moins un but dans la rencontre (1.24)

Le Rayo Vallecano ne perd pas face à Majorque et les deux équipes marquent (1.31)

Le Levski Sofia bat le Botev Vratsa (1.29)

Le FC Voluntari ne perd pas face au Dinamo Bucarest et au moins un but (1.31)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.40