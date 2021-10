PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 octobre - Ekstraklasa - Pologne

Notre pronostic: Lech Poznan bat Wisla Plock (1.34)

Direction la Pologne pour un match très déséquilibré sur le papier entre le leader du championnat (7 victoires, trois nuls et 1 revers cette saison - 23 buts marqués pour 6 encaissés) et le 13e d'Ekstraklasa qui a perdu six matches sur six à l'extérieur depuis le début de la compétition. Le Lech Poznan, meilleure attaque et meilleure défense, ne devrait pas connaître trop de difficultés pour s'imposer contre la pire équipe de Pologne en déplacement. Par ailleurs, le premier du classement présente un bilan révélateur face à son adversaire du jour: 9 succès et 1 nul lors des dix dernières confrontations à Poznan. Convaincus ?

Fiabilité: 80 %

Les autres options:

Osasuna ne perd pas contre Grenade (1.20)

Arsenal ne perd pas contre Aston Villa (1.24)

La Sampdoria ne perd pas contre Spezia Calcio (1.20)

Willem II ne perd pas contre Sittard (1.20)

Charleroi ne perd à Seraing (1.30)

Nordsjaelland ne perd pas à Vejle (1.29)

Cote totale des sept paris sûrs: 4.82

